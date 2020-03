Notizie Calcio – La Roma chiede alla UEFA di sospendere l’Europa League

MILANO – Anche il cacio è nell’occhio del ciclone dell’emergenza Coronavirus e non potrebbe essere altrimenti. La UEFA però non si è ancora espressa sulla possibilità di bloccare le competizioni europee e non lo farà prima del 17 marzo. Data fissata per la riunione dell’organismo dove si deciderà il destino anche di EURO 2020. La Roma ha deciso però di fare un passo molto importante, dopo l’ufficialità del rinvio del match contro il Siviglia, a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha portato il governo spagnolo alla sospensione dei voli da e per l’Italia. Come riporta l’ANSA, il club giallorosso avrebbe inviato una lettera a Nyon, con la richiesta di sospendere le competizioni europee.

