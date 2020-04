Notizie Calcio – La Liga consiglia ai club di chiedere la cassa integrazione

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere ancora banco. Anche il mondo del calcio si è dovuto fermare a causa della crisi e molti club, in questo momento, sono esposti a rischi economici con lo stop forzato alle competizioni. Le federazioni di tutto il mondo sono al lavoro per cercare di limitare il più possibile i danni e dalla Spagna arriva una nuova notizia. Il sito della Liga, poco fa, ha emesso un nuovo comunicato ufficiale dove esorta i club a chiedere la cassa integrazione, anche se aver trovato l’accordo con i calciatori. Ecco la nota.

: “La Commissione delegata della Liga spagnola, dato che i colloqui con l’assocalciatori spagnola, Afe, hanno portato a posizioni ancora molto distanti, ha stabilito che è necessario adottare misure straordinarie. È per questo che, facendo un esercizio di responsabilità necessario per preservare un settore che rappresenta l’1,37% del Pil nazionale e che dà lavoro a circa 185.000 persone, si invitano i club e le società affiliate ad avviare le pratiche Erte.”

