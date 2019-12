Notizie Calcio – La Fiorentina continua a pensare a Cutrone

MILANO – La Fiorentina ha intenzione di riportare in Italia Patrick Cutrone. L’ex attaccante del Milan in estate si è trasferito al Wolverhampton, in Inghilterra. La sua avventura in Premier League non è delle più felici, a causa del poco minutaggio riservatogli. Il club viola potrebbe presentare, a breve, un’offerta di prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo in base al raggiungimento di un numero preciso di presenze. Già in passato la punta e la società gigliata erano stati accostati, ma poi il fascino della Premier League convinse il calciatore a sposare la causa del Wolverhampton. A gennaio la Fiorentina dovrebbe tornare a “fare pressing” per Cutrone. L’incontro tra i due club, però, avverrà soltanto con il nuovo anno.