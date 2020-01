Notizie Calcio – La Fiorentina continua a lavorare per Cutrone

MILANO – La Fiorentina continua a pensare a Patrick Cutrone. La punta, ex Milan, è al centro delle voci di mercato, ma il suo appare già scritto: il ritorno in Italia sembra sempre più vicino. Il club gigliato ha deciso di dare un accelerata decisiva alla trattativa, cercando di arrivare ad un accordo con il Wolverhampton, squadra che quest’estate lo ha prelevato dai rossoneri. Pradé, direttore sportivo, dei viola avrebbe intenzione di presentare un’offerta di prestito, per diciotto mesi, con obbligo di riscatto. L’operazione per la squadra di Commisso dovrebbe costare 18 milioni di euro e il riscatto del ventiduenne arriverebbe solo nell’estate del 2021. Il ritorno di Cutrone in Serie A sembra sempre più vicino, dopo una stagione con luci e ombre in Premier League.