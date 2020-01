Notizie Calcio – Keane: “Imparerò molto lavorando con Ancelotti”

MILANO – Moise Kean ha parlato del suo rapporto con il neo-tecnico dei Toffees, Carlo Ancelotti. Ecco le sue parole: «Ancelotti è un grande allenatore, imparerò sicuramente molto lavorando con lui. Ultimamente abbiamo giocato molto bene, ci è piaciuto mantenere il possesso del pallone». Queste le parole dell’ex Juventus, rilasciate ad Everton Tv. La punta della Nazionale Under 21 era uno degli obiettivi del Milan, in vista del mercato di Gennaio, ma con l’arrivo di Ibrahimovic in rossonero la pista dovrebbe essere definitivamente tramontata. Almeno per il momento. Lo stesso Ancelotti sembra voler puntare su Kean per il resto della stagione in Premier League.