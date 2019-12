Notizie Calcio – Il Wolverhampton cerca il sostituto di Cutrone

MILANO – Le indiscrezioni su un ritorno di Patrick Cutrone in Serie A continuano a circolare ed aumentano con il passare dei giorni. Un nuovo indizio arriva direttamente dal’Inghilterra. Il Wolverhampton sarebbe interessato a Hwang Hee-Chan, attaccante del Salisburgo. L’arrivo del sudcoreano potrebbe essere legato alla partenza dell’ex punta del Milan. Questa stagione in Premier League per Cutrone non è da considerarsi delle più felici, il giocatore stenta a trovare un posto da titolare e un suo ritorno in Serie A non è un’opzione da escludere a priori. Infatti sono diverse le squadre italiane interessate al nazionale Under 21: Torino e Fiorentina su tutte.