Notizie Calcio – Il Monza pareggia in amichevole con il Werder Brema

MILANO – Continua a stupire il Monza del duo Berlusconi-Galliani. La squadra allenata da Christian Brocchi, oggi pomeriggio, è stata impegnata in un amichevole di lusso con il Werder Brema. La squadra di Bundesliga ha rischiato una figuraccia dato che il risultato al triplice fischio del direttore di gara, segnava il 2-2 finale. Il club italiano, che si sta giocando la promozione inSerie B, in questi giorni si trova in Spagna, per la precisione a Maiorca, in ritiro. Nel match contro i tedeschi sono andati in goal: Fossati, che apre le danze, e Gliotti che fissa il risultato sul pari. Rauti, neo acquisto del Monza, ha sfiorato nel finale la rete del 3-2. Un nuovo acuto della squadra brianzola, che sta vivendo una stagione da favola.