Notizie Calcio – Il Genoa pensa ad un ex Milan per l’attacco

MILANO – Il brutto infortunio capitato a Kouamé, la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, ha complicato i piani del Genoa. Infatti i rossoblù a gennaio torneranno sul mercato, l’obiettivo principale è quello di rinforzare il reparto offensivo. La squadre ligure naviga in cattive acque e potrebbe consumarsi l’ennesimo esonero, se nel prossimo turno di campionato non arriverà un risultato positivo. Mentre trema la panchina di Thiago Motta, con il ritorno i Ballardini già all’orizzonte, la dirigenza del Genoa starebbe sondando Nikola Kalinic. L’ ex Milan non sta brillando nella sua avventura capitolina e proprio i giallorossi potrebbero interrompere anzitempo il suo prestito, il calciatore è arrivato in estate dall’Atletico Madrid. Un ‘operazione non semplice, con molti attori chiamati in scena: la Roma, i colchoneros, il Genoa e il croato stesso. Kalinic potrebbe accettare la corte del Genoa, per rilanciare la propria carriera.