Notizie Calcio – Il Coronavirus minaccia EURO 2020

MILANO – Anche EURO 2020 potrebbe essere minacciato dall’emergenza Coronavirus. Lo ha fatto capire il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, con un intervista rilasciata a Sky Sport News. Ecco le sue parole.

: «In questo momento non posso escludere nulla. Non bisogna farsi prendere dal panico ma bisogna esaminare la situazione con attenzione. Io però non sono preoccupato. Spero che non si vada verso la decisione di annullare tutte le competizioni, anche perché in virtù di situazioni differenti tra loro, non è possibile emettere un divieto generale. Questa emergenza varia da paese a paese, ma la salute delle persone è molto più importante di una partita di calcio».

