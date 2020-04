Notizie Calcio – Il Coronavirus allenata i vincoli del Fair Play Finanziario

MILANO – La UEFA avrebbe intenzione di allentare la morsa del Fair Play Finanziario, per quest’anno. La decisione è ovviamente influenzata dalla condizione in cui verseranno molti club una volta che l’emergenza Coronavirus sarà terminata. Infatti con lo stop alle competizioni, i classici introiti ricavati dalle partite non sono più garantiti. L’ANSA ha riportato nuove notizie sulla questione, in una nuova nota: “Come chiariscono fonti Uefa, per la prossima stagione non sarà necessario presentare il bilancio, che però verrà calcolato per il break-even del triennio. E nell’esame della situazione finanziaria dei club verranno tenute in considerazione specifiche circostanze legate all’emergenza”. (ANSA).

