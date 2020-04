Notizie Calcio – Il Bayern Monaco torna ad allenarsi

MILANO – L’emergenza Coronavirus tiene ancora banco, anche nel mondo del calcio. La crisi sanitaria sembra essere ancora distate dall’essere risolta, ma nonostante questo il Bayern Monaco ha deciso di far tornare a lavoro i suoi calciatori, come riporta Kicker. Ovviamente il club bavarese dovrà sottostare a delle rigide restrizioni per evitare il contagio da Covid-19, i giocatori si alleneranno divisi in cinque gruppi (quattro da quattro e uno da cinque). La doccia dovrà essere effettuata a casa e non nel centro sportivo del club, così come verranno prelevati dal parcheggio e portati in zone diverse di Säbener Straße. La decisione di tornare ad allenarsi è stata presa vista vicinanza con il ritorno in campo della Bundesliga, prevista per la fine del mese di aprile.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live