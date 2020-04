Notizie Calcio – I giocatori del Bayer Leverkusen si tagliano lo stipendio

MILANO – L’emergenza Coronavirus sembra ancora dall’essere risolta e le conseguenze, soprattutto a livello economico, iniziano a farsi sentire. Non fa eccezione il mondo del calcio, con diversi club in tutto il mondo, che potrebbero avere problemi di liquidità. Per evitare il peggio diversi calciatori hanno già accettato di tagliare il proprio stipendio, per venire incontro alle esigenze delle società, come nel caso del Leeds e del Barcellona. Oggi i giocatori del Bayer Leverkusen hanno optato per la stessa decisione, la comunicazione è arrivata dal capitano “delle Aspirine” Lars Bender, tramite in comunicato sul sito ufficiale del club.

“Oggi abbiamo deciso all’unanimità. La squadra è felice di rinunciare a una parte dello stipendio al fine di sostenere il club nei suoi sforzi per affrontare economicamente la crisi causata dal Coronavirus”.

A questo hanno fatto eco le parole del ds del club tedesco Rudi Voller: «Tutto il personale tecnico ed i dirigenti, ovviamente, si uniscono all’iniziativa dei giocatori».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live