Notizie Calcio – Guardiola ferma l’Everton di Carlo Ancelotti

MILANO – Alla fine è arrivata la prima sconfitta per l’Everton di Carlo Ancelotti. I Toffees si sono arresi al Manchester City, di Guardiola, che si è imposto per 2-1 grazie alla doppietta di Gabriel Jesus. Unitile la rete al 71′ di Richarlison. Questo è il primo stop, da quando il tecnico di Reggiolo si è seduto sulla panchina del club di Liverpool. Attualmente l’Everton occupa l’undicesima posizione in classifica e arriva al match dopo quattro risultati utili consecutivi: 2 vittorie e due pareggi. I Toffees in questa stagione hanno accumulato gli stessi punti del Newcastle e del Southampton, l’obiettivo di Ancelotti è quello di centrare la salvezza in Premier Legaue.