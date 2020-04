Notizie Calcio – Galliani: “Il prossimo mercato stile NBA”

MILANO – Adriano Galliani è intervenuto sulle frequenze di Rai Radio Uno e tra i tanti temi toccati c’è stato anche quello legato alla prossima sessione di mercato. Ecco le parole dello storico amministratore delegato del Milan, oggi al Monza.

: «L’emergenza Coronavirus avrà dei grossi strascichi a livello economico, anche nel mondo del calcio. Resto dell’idea che servirà un advisor per quantificare, precisamente, a quanto ammonteranno questi danni. Anche il prossimo calciomercato ne risentirà, non sarà come siamo abituati a vederlo, bisognerà prendere spunto dagli sport americani, come l’NBA: tanti scambi, senza movimenti di denaro».

