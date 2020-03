Notizie Calcio – Galliani: “Il campionato di Serie C si concluderà”

MILANO – L’emergenza Coronavirus non ha fatto sconti nemmeno al mondo del calcio. Sono infatti tantissimi i campionati nazionali fermi, di ogni ordine e serie. Tra questi c’è, ovviamente, anche la Serie C. Adriano Galliani, ex storico amministratore delegato del Milan, ha parlato a mbnews del futuro del campionato dove attualmente milita il suo Monza. Ecco le sue parole.

: «Vi posso garantire che il campionato di Serie C si chiuderà, a differenza di qualche voce che diceva il contrario. Ovviamente non sappiamo quando potremo tornare a giocare, stiamo vagliando l’ipotesi di andare anche oltre il 30 giugno. C’è da capire insieme all’AIC se i giocatori potranno giocare anche con il contratto in scadenza a giugno, con le rispettive società».

