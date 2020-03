Notizie Calcio – FIFA, pronto un fondo per i club in difficoltà

MILANO – L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio. Molte società infatti potrebbero accusare lo stop alle competizioni, senza introiti derivanti dai diritti tv per la partite e la vendita dei biglietti, rischiando una crisi finanziaria. In alcuni casi sono state già prese delle scelte drastiche. Come nel caso dello Zilina, squadra slovacca, che ha messo tutti i dipendenti in liquidazione, o la Federazione uruguaiana, che ha dovuto licenziare 400 membri del personale. La FIFA per evitare il peggio starebbe lavorando a un fondo per le società in difficoltà, al quale verrebbero destinati 2,5 miliardi di euro, per sostenere i club che rischiano di fallire.

