Notizie Calcio – Cutrone oggi nemmeno in panchina con il Wolverhampton

MILANO – Patick Cutrone, ex calciatore del Milan, è al centro di molte indiscrezioni di mercato. L’attaccante della Nazionale Under 21 Italiana è cercato da diversi club si Serie A: Fiorentina e Torino su tutte. Oggi il giocatore non è stato convocato per il match del Wolverhampton, club inglese che in estate lo ha acquistato dai rossoneri, in Premier League. Probabilmente le tante voci sul futuro della punta hanno spinto il suo attuale club a non portarlo nemmeno in panchina, per la partita contro il Liverpool. Questo fatto ha ovviamente aumentato “i rumors” sul futuro di Cutrone. I viola e i granata restano alla finestra, ma occhio anche alla Sampdoria. I blucerchiati sono alla ricerca dei goal utili per la lotta salvezza e potrebbero arrivare proprio dal mercato invernale.