Notizie Calcio – Cutrone è più lontano dalla Fiorentina

MILANO – Il trasferimento di Patrick Cutrone potrebbe non essere con la Fiorentina di Beppe Iachini. Manca ancora l’intesa tra i Viola e il Wolverhampton, la squadra inglese che lo ha acquistato dai rossoneri in estate. Il calciatore oggi è tornato ad allenarsi con il club di Premier League e il suo ritorno in Italia appare più lontano. La società gigliata nel frattempo non è ancora riuscita a piazzare Pedro in Brasile, passaggio fondamentale per poter arrivare all’attaccante dell’Under 21. Cutrone in questa prima metà di stagione ha fatto molta fatica ad imporsi con il Wolverhampton, il suo nome sarebbe stato individuato, dalla dirigenza della Fiorentina, per aiutare i Viola ha migliorare la posizione in classifica.