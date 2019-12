Notizie Calcio – Cutrone è a un passo dalla Fiorentina

MILANO – Patrick Cutrone sta per tornare in Serie A. L’ex attaccante del Milan si era trasferito in Inghilterra, al Wolverhampton, quest’estate. La sua stagione in Premier League non è stata delle migliori, dato che la punta della Nazionale Under 21 non è mai riuscito ad imporsi. Mancano gli ultimi dettagli e poi il calciatore potrà ricominciare dall’Italia, lo aspetta la Fiorentina che ha già trovato un accordo sia con l’entourage del giocatore, sia con il club inglese. La società Viola è alla ricerca di un attaccante in grado di risolvere il problema del goal dei gigliati e Cutrone potrebbe rappresentare il profilo giusto vista la sua voglia di rivalsa. Nei prossimi giorni sono attese importanti novità.