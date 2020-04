Notizie Calcio – Cresce la speranza per il ritorno in campo

MILANO – La KNVB, Federazione calcistica olandese, ha restituito nuove speranze sull’attuale stagione calcistica. Infatti sul loro sito internet hanno svelato che l’incontro andato in scena oggi con la UEFA, ha reso più concreta l’ipotesi di un ritorno in campo. Lo stesso organismo ha sollecitato le varie federazioni la conclusione della stagione con un programma condiviso in tutta l’europa calcistica. Inoltre è stata reso noto anche il termine ultimo per arrivare fino in fondo con la varie competizioni: il 3 agosto prossimo. Questo implica anche il fatto che per il ritorno al calcio giocato bisognerà attendere almeno la seconda metà di giugno. La priorità è stata data alla salute, in ogni caso tutto dipenderà dall’esser riusciti a sconfiggere la minaccia portata dal Coronavirus, o meno.

