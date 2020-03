Notizie Calcio – Coronavirus: Union Berlino, calciatori tagliano lo stipendio

MILANO – L’emergenza Coronavirus non si attenua. Anche il mondo del calcio rischia forti ripercussioni, soprattutto economiche, a causa della situazione legata alla pandemia. I questi giorni uno degli argomenti più dibattuti è sicuramente la possibilità del taglio degli stipendi dei calciatori, visto lo stop alle competizioni. Molti club rischiano di non poter sopravvivere a questo momento di crisi, dato che non sono garantite le entrate su cui avevano fatto affidamento. I giocatori di diverse società europee hanno deciso quindi di decurtarsi lo stipendi in modo da venire incontro ai propri datori di lavoro. Come nel caso dell’Union Berlino, squadra tedesca. Come riferisce Sky Sport, i calciatori hanno deciso di rinunciare ai loro compensi fino a quando la situazione in Bundesliga non verrà risolta, in modo da poter tornare in campo.

