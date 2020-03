Notizie Calcio – Coronavirus: Stop immediato ai campionati in Germania

MILANO – La Germania ci ripensa e ferma immediatamente i suoi campionati di calcio. Questa mattina la Federazione tedesca aveva annunciato tramite un comunicato lo stop, alle competizioni, dal prossimo 17 marzo. Poco fa, invece, è stata diffusa una nuova nota ufficiale dove è stato comunicato lo stop immediato. probabilmente a far cambiare idea è stato anche il secondo caso, relativo al contagio da Coronavirus, di un calciatore teutonico. Si tratta di Nurnberger del Norimberga.

Ecco il comunicato ufficiale della Federazione tedesca.

“Alla luce delle dinamiche odierne con le nuove infezioni del coronavirus e i corrispondenti casi sospetti in connessione diretta con la Bundesliga e la Bundesliga 2, il Presidio della Federcalcio tedesca della DFL ha deciso in breve tempo di posticipare la 26ma giornata, in programma oggi, in entrambi i campionati. Inoltre, il comitato raccomanda, come previsto, che l’assemblea generale dei club professionisti, che si riunirà lunedì prossimo, mantenga la sospensione del cammpionato fino al 2 aprile, compresa la pausa internazionale”.

