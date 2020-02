Notizie Calcio – Coronavirus, Spadafora: “No ad altre restrizioni”

ULTIME NOTIZIE CALCIO

MILANO – Il Ministro per le Politiche Giovanili e Sport, Vincenzo Spadafora ha parlato dell’emergenza Coronavirus, legata al mondo del calcio. Ecco cosa ha detto oggi al termine del suo incontro al CONI, in merito alla prossima giornata di Serie A.

:«Nelle sei regioni interessate dall’emergenza Coronavirus si potranno disputare le prossime competizioni sportive a porte chiuse. Mi riferisco a: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna. Noi continueremo a monitorare l’evolvere della situazione giorno per giorno. In questo momento, però, non ci sono motivazioni, o condizioni simili a quelle delle regioni colpite, per estendere questo tipo di restrizioni ad altre zone».

