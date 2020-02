Notizie Calcio – Coronavirus, Spadafora da l’ok ai match a porte chiuse

MILANO – Secondo quanto riporta l’Ansa, il Ministro dello Sport Spadafora avrebbe dato il via libera a disputare le prossime gare di Serie A a porte chiuse. L’obiettivo è quello di evitare ulteriormente la diffusione del Coronavirus, tramite la partecipazione agli eventi sportivi. Una notizia che era nell’aria e che veniva riportata già dalla mattinata. Si attende ancora, però, l’emissione di un decreto in merito alla situazione del Covid-19, legata al mondo dello sport. In ogni caso la situazione verrà monitorata giorno per giorno, in base all’evoluzione delle criticità che sta bloccando una determinata area del paese.

