Notizie Calcio – Coronavirus, si ferma anche l’Eredivisie

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a dilagare, non solo in Italia e in Europa. Il mondo del calcio, ovviamente, non è escluso e iniziano ad arrivare anche le prime misure da parte degli altri campionati, come già accaduto per la Serie A. Si ferma l’Eredividie, la massima competizione nazionale olandese. Lo ha annunciato, oggi, Alexander Bakker, primo ministro dei paesi bassi, che ha disposto la sospensione degli eventi sportivi almeno fino al prossimo 31 marzo. Una misura purtroppo inevitabile vista la velocità di contagio da Covid-19, un problema che è diventato globale, con cui anche il mondo del calcio deve fare i conti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live