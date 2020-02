Notizie Calcio – Coronavirus, si aspettano indicazioni dal governo

MILANO – Anche il mondo del calcio tiene il fiato sospeso sulla questione legata al Coronavirus. Dopo i rinvii, di quattro gare di Serie A nell’ultima giornata di campionato, nelle regioni colpite da COVID-19, oggi si attendono nuove direttive per il proseguimento, o la sospensione, della stagione calcistica. Sono intervenuti sull’argomento anche Marcello Nicchi, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «E’ auspicabile che intervenga il governo». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della FIGC,: «Stiamo aspettando una risposta da parte del governo». Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, ha inviato una lettera al Governo, attraverso il ministro dello sport, Spadafora, quello dell’Interno, Lamorgese, e quello della Salute, Speranza, per chiedere che nei territori considerati a rischio coronavirus le gare di calcio non vengano sospese, ma siano disputate a porte chiuse.

