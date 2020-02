Notizie Calcio – Coronavirus, rimandato il prossimo turno di Primavera 2

MILANO – Continua a tenere banco legata all’emergenza Coronavirus e anche il mondo del calcio ne risente. La Lega di Serie B ha ufficialmente rimandato il prossimo turno di Primavera 2, con un comunicato apparto sul sito ufficiale della Lega. I ragazzi del Milan primavera, quindi non scenderanno in campo questa settimana. Ecco la nota ufficiale.

“In considerazione della situazione medico-sanitaria in continua evoluzione in tutto il paese la Lega B dispone il rinvio di tutte le gare dell’8ª giornata di ritorno del campionato Primavera 2 2019/2020, programmata sabato 29 febbraio, ad altra data che verrà fissata sempre dalla Lega Nazionale Professionisti B”

