Notizie Calcio – Coronavirus: positivo anche Jonathas dell’Elche

MILANO – Come riporta l’Ansa, dopo i casi di Garay e altri 4 tesserati del Valencia, che hanno contratto il Covid-19. In Spagna si aggiunge un nuovo caso di Coronavirus, appartenente al mondo del calcio. Si tratta di Jonathas de Jesùs, attaccante brasiliano dell’Elche, club di ‘Segunda Division’, equivalente della Serie B italiana. Il giocatore vanta anche dei trascorsi in Serie A, tra le fila del Torino. La notizia della sua positività è stata diffusa da ‘Radio Marca’, e poi il suo attuale club lo ha confermato tramite i social network. Attualmente la squadra e tutto il personale tesserato effettueranno la quarantena di quindici giorni. Domenica scorsa l’Elche ha giocato a Madrid, focolaio dell’epidemia in Spagna, vincendo per 3-2 sul campo del Rayo Vallecano.

