Notizie Calcio – Coronavirus, lettera della Premier League ai club

MILANO – Anche la Premier League si prepara a fronteggiare la possibile emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. I funzionari della Lega inglese hanno scritto una lettera ai club che la compongono suggerendo di rimanere in contatto con con gli esperti di sanità pubblica, in modo da essere sempre aggiornati sui comportamenti da tenere. Inoltre nella lettera è stata menzionata anche l’ipotesi di proseguire il campionato a porte chiuse, se dovesse rendersi necessario. Anche se per il momento questa è soltanto un’ipotesi, in Inghilterra iniziano a prepararsi all’arrivo del Covid-19.

