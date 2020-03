Notizie Calcio – Coronavirus: l’Atalanta studia il taglio stipendi dei calciatori

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a dilagare in tutto il mondo e il calcio non ha fatto eccezione. In questi giorni si parla molto del possibile taglio degli stipendi dei calciatori, soprattutto in ottica del contenimento dei danni economici, portato dallo stop alle partite. Come riporta il Corriere di Bergamo, l’Atalanta starebbe studiando un piano per decurtare lo stipendio ai propri giocatori ed arrivare a un possibile risparmio di 10 milioni di euro.

“Allo studio il taglio degli stipendi. Atalanta, un risparmio di 10 milioni. Se si riprenderà a porte chiuse, lavori sullo stadio senza traslocare”

