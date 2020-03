Notizie Calcio – Coronavirus: il punto su altri campionati

MILANO – Si fermano altri campionati di calcio, non solo in Europa. Dopo gli stop della Serie A, la Liga, un match di Premier League, la Eredivisie e il campionato portoghese. Ecco il punto sulle decisioni di altri stati, sule rispettive massime competizioni nazionali.

MACEDONIA DEL NORD

Si ferma anche il campionato della Macedonia del Nord, la decisione è arrivata in base alle disposizioni del Ministero della Salute, in modo da provare a prevenire il contagio da Covid-19. Lo stop è finoa data da destinarsi.

MAJOR LEAGUE SOCCER

Il Coronavirus è arrivato anche negli Stati Uniti. Quindi la MLS si ferma per i prossimi trenta giorni, la comunicazione ufficiale è arrivata tramite una nota della lega professionistica americana.

SLOVACCHIA

Misure di contenimento del virus in tutto il paese, anche il calcio risente, ovviamente, della situazione. Sospeso il campionato e a rischio lo spareggio per EURO 2020 della nazionale slovacca.

NORVEGIA

Il governo norvegese ha ufficialmente posticipato l’inizio del campionato, inizialmente previsto per il prossimo 3 aprile. Tutto spostato al 15 dello stesso mese, per provare a prevenire situazioni di contagio da Covid-19.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live