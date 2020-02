Notizie Calcio – Coronavirus, il comunicato della Lega Serie B

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco. Anche il mondo del calcio è legato all’evolversi della situazione. Nelle zone focolaio le manifestazioni sportive, come il prossimo turno di Serie A, si disputeranno a porte chiuse. Non è detto però che la situazione possa cambiare nelle prossime ore. Intanto la Lega di Serie B, sul suo sito internet ha emesso una nuova nota ufficiale. Ecco il contenuto.

«A seguito della riunione tenutasi nella giornata di ieri in FIGC e dei preavvisati provvedimenti normativi, la LNPB resta in attesa delle determinazioni delle Autorità Competenti in ordine alle manifestazioni sportive alle quali si uniformerà”. Questo il comunicato della Lega in merito all’emergenza Coronavirus e alla possibilità o meno di disputare il prossimo turno di campionato a porte chiuse».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live