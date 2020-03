Notizie Calcio – Coronavirus, Ghirelli: “Bisogna posticipare i pagamenti”

MILANO – Continua a tenere banco l’emergenza Coronavirus, anche nel mondo del calcio. Oggi il CONI ha disposto lo stop a tutte le attività sportive, fino al prossimo 3 aprile, auspicando l’intervento del governo in questo senso. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è intervenuto ai microfoni di Tutto C ed ha commentato questa decisione. Ecco le sue parole.

: «Se davvero venissero fermati i campionati allora domani con la FIGC parleremo anche di far slittare i versamenti dei contributi e della fiscalità, che in scadenza il 16 marzo. Stiamo parlando una sofferenza reale perché in Serie C ci sono imprenditori con imprese e con lo stato attuale dell’economia italiana i nostri presidenti rischiano il doppio. Auspico che il governo intervenga anche sull’economia».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live