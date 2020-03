Notizie Calcio – Coronavirus: Gayà del Valencia positivo

MILANO – Si allunga la lista dei tesserati del Valencia positivi al Coronavirus. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di Gayà. Lo ha rivelato lo stesso calciatore sul suo profilo Instagram, con queste parole: «Date le ultime notizie apparse sui media, confermo che sono risultato positivo al coronavirus. Sono isolato in casa e totalmente asintomatico. Pertanto, desidero usare questo social network per sensibilizzare su un tema come la nostra salute. Ora, sono i nostri anziani che ne hanno più bisogno e sono i casi gravi che devono essere seguiti dai nostri eroi negli ospedali. Voglio ringraziare tutti i membri del servizio sanitario spagnolo (personale addetto alle pulizie, guardiani, assistenti, infermieri, medici, personale delle ambulanze e personale di laboratorio). E non voglio dimenticare tutte le forze di sicurezza e tutte le persone che ci stanno rendendo possibile che al momento non ci manchi nulla. Sono i veri eroi di questa pandemia. Uniti vinceremo». Lo spagnolo ha giocato titolare nell’ultimo match disputato dal Valencia, lo scorso 10 marzo in Champions League contro l’Atalanta.



CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live