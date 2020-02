Notizie Calcio – Coronavirus, controlli anche per il Barcellona

MILANO – La squadra del Barcellona e tutto il suo staff sono stati sottoposti a al termometro laser e allo scanner, come previsto dalla norma coronavirus per tutti i voli internazionali. Come riporta il sito de l’Ansa. I catalani sono atterrati oggi a Napoli, presso lo scalo Capodichino, in vista dell’andata degli Ottavi di champions League contro i partenopei. Una volta terminati i controlli di rito Messi e compagni sono stati trasportati in hotel. Ad attenderli c’erano i tifosi del club Azzurro, che hanno riservato al Barcellona un caloroso benvenuto.

