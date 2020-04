Notizie Calcio – Coronavirus, Conte: “Allenamenti vietati per i club”

MIALNO – L’emergenza Coronavirus è ancora lontana dall’essere risolta e quindi si sono rese necessarie nuove misure restrittive. Poco fa il Premier italiano, Giuseppe Conte, ha parlato del nuovo decreto legge per contrastare il dilagare dei contagi da Covid-19. Anche il mondo del calcio è stato contemplato all’interno dei nuovi accorgimenti presi. Ai club sportivi infatti è stato vietata la possibilità di far allenare i propri atleti. Ecco le parole del Presidente del Consiglio.

: «L’unica novità, rispetto agli altri decreti, riguarda le sedute degli allenamenti degli atleti. Le abbiamo vietate per evitare che le società sportive possano pretendere la prestazione sportiva, anche solo per quanto riguarda l’allenamento»

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live