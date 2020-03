Notizie Calcio – Coronavirus, Commisso: “Abbiamo 8-10 infetti”

MILANO – Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato dell’emergenza Coronavirus, legata anche alla situazione della sua squadra. Ecco le sue parole.

: «In questo momento tre dei nostri tesserati, dello staff, sono in ospedale. Poi ne abbiano altri positivi, in totale 8-10 persone della Fiorentina risultano essere infettati. La situazione legata a questa malattia è davvero grave, penso che sia giusto aiutare chi si trova in prima linea a lottare contro il virus. E’ un nostro dovere dare una mano, noi siamo già arrivati oltre i quattrocentomila euro raccolti e queste mi rende davvero molto contento».

