Notizie Calcio – Coronavirus: calciatori del Barcellona tagliano lo stipendio

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo, anche nel calcio. Dopo l’iniziativa dei giocatori del Borussia Moenchengladbach, che si sono decurtati lo stipendio per far fronte alla crisi, anche quelli del Barcellona hanno deciso di intraprendere la stessa strada. Secondo quanto riporta Sport, il presidente del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, ha parlato con i senatori della squadra per proporgli l’idea. I calciatori, dal canto loro, hanno accettato la proposta e ora non resta che da decidere la percentuale del taglio dei compensi. Questa iniziativa, però, investirà soltanto i tesserti della prima squadra. Per il momento, infatti, Barcellona B, le giovanili e la sezione femminile non sembrano essere contemplate.

