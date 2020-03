Notizie Calcio – Coronavirus: Bundesliga, nuova proroga

MILANO – La Bundesliga e la Serie B tedesca sarebbero dovute tornare in campo il prossimo 3 aprile, ma così non sarà. Infatti oggi è arrivata la decisione della federcalcio teutonica di prorogare le partite al 30 aprile, sempre a causa dell’emergenza Coronavirus. nei giorni scorsi alcuni club, Borussia Dortmund, Wolfsburg e Augsburg, avevano ripreso ad allenarsi tenendo sempre conto della situazione sanitaria globale, ancora molto delicata, scegliendo sessioni di lavoro di lavoro in piccoli gruppi. Anche in questo caso è arrivato un nuovo diktat: Il presidente della DFL Christian Seifert, la federcalcio tedesca, ha anche consigliato il blocco degli allenamenti fino al prossimo 5 aprile.

