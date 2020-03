Notizie Calcio – Coronavirus: Bundesliga, intesa sul taglio stipendi calciatori

MILANO – Continua a tenere banco l’emergenza Coronavirus, anche nel mondo del calcio. Con lo stop ai campionati nazionali e alle competizioni europee, molti club professionistici rischiano un enorme danno economico, alcuni di questo sarebbero addirittura esposti al fallimento. Proprio per evitare questa catastrofe tutte le federazioni e le organizzazioni interessate stanno cercando una soluzione a questo ulteriore problema. In Germania i club di Bundesliga dovrebbero aver trovato l’intesa sul taglio degli stipendi dei calciatori, argomento molto discusso anche in Italia, e secondo quanto riporta la Bild i calciatori del Bayern Monaco avrebbero accettato la decurtazione del 20% del loro stipendio. Questa strada era già presa da diverse squadre teutoniche, come: Borussia Mönchengladbach, Werder Brema e Schalke 04.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live