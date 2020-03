Notizie Calcio – Coronavirus: Bloccati i voli Italia-Spagna, caos CL e UEL

ULTIME NOTIZIE CALCIO

MILANO – L’allarme Coronavirus dilaga in tutta Europa. Il governo spagnolo ha deciso di bloccare tutti i voli con l’Italia, gettando nel caos le prossime partite di Champions League e Europa League tra le squadre di Serie A e quelle della Liga. A rischio, quindi a questo punto, ci sono Barcellona-Napoli, per la prima competizione, Siviglia-Roma e Getafe -Inter, per la seconda. Senza dimenticare Valencia-Atalanta, in programma questa sera, per il ritorno degli Ottavi di finale sempre della Champions League. La squadra di Gasperini si trova già nella penisola iberica da ieri sera e il match è previsto a porte chiuse, salvo nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.

