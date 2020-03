Notizie Calcio – Coronavirus: Barcellona, sì al taglio degli stipendi

MILANO – Alla fine i calciatori del Barcellona hanno accettato il taglio dello stipendio, proposto da Bartomeu, presidente del club catalano. La comunicazione è arrivata direttamente dal capitano e giocatore più rappresentativo della squadra: Leo Messi. L’argentino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere che la rosa ha accettato una decurtazione del 70% degli ingaggi, per far fronte alla crisi, anche economica, data dall’emergenza Coronavirus. Il gesto servirà a mettere al sicuro il futuro dei dipendenti del Barcellona stesso. Ecco il messaggio nel post del numero dieci.

: «Vogliamo chiarire che il nostro desiderio è sempre stato quello di applicare una riduzione dello stipendio che riceviamo perché comprendiamo appieno che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi che hanno sempre aiutato il club quando ci è stato chiesto. Se l’accordo è stato ritardato di alcuni giorni è semplicemente perché stavamo cercando una formula per aiutare il club e anche i suoi dipendenti in questi tempi difficili da parte nostra, è giunto il momento di annunciare che, oltre alla riduzione del 70% del nostro stipendio durante lo stato di allarme, forniremo anche contributi in modo che i dipendenti del club possano riscuotere il 100% del loro stipendio fino a quando questa situazione dura. Se non abbiamo parlato fino ad ora, è stato perché la priorità per noi era trovare soluzioni che fossero reali per aiutare il club, ma anche per coloro che erano maggiormente colpiti da questa situazione».