Notizie Calcio – Coronavirus: Atalanta in isolamento da martedì scorso

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo. Oggi Garay, difensore del Valencia, tramite il suo profilo Instagram aveva fatto sapere di essere risultato positivo al tampone per il Covid-19 e lo stesso club spagnolo aveva fatto sapere che i contagiati sono in totale cinque, fra membri dello staff tecnico e calciatori. Subito intorno all’Atalanta, ultima avversaria della squadra di Celades in Champions League, si era creato allarmismo. Come riporta Sportmediaset, però, i bergamaschi sono in isolamento da martedì scorso, cioè da quando sono rientrati dalla trasferta in terra Iberica. Lo stesso club di Percassi ha fatto sapere che ai propri tesserati è stato imposto un periodo di 7/10 giorni di quarantena totale, senza possibilità di uscire di casa, nemmeno per fare la spesa.

