Notizie Calcio – Coronavirus: arrivano le decisioni di Belgio e Portogallo

MILANO – Continua a dilagare l’emergenza Coronavirus, in tutto il mondo. Anche il calcio non è esentato e sono già diverse le misure prese, anche nei vari campionati europei, per evitare il contagio da Covid-19. Dopo le decisioni sulla Liga, la Serie A e l’Eredivisie, arrivano anche quelle di Belgio e Portogallo. I primi continueranno a mandare avanti il loro torneo nazionale a porte chiuse, ma è stata rimandata la finale di Coppa. Mentre i lusitani hanno sospeso le attività agonistiche a tempo indeterminato. Ecco i comunicati della due Federazioni.

“A seguito del diffondersi del coronavirus COVID-19 sono state prese misure ristrettive e il campionato a partire da questo weekend e almeno fino al 31 marzo vedrà le gare disputarsi a porte chiuse. Rinviata a data da destinarsi la finale di Coppa del Belgio, in programma originariamente il 22 marzo a Bruxelles, fra Brugge e Anversa”.

“Il gruppo di emergenza creato dal presidente del FPF per monitorare l’impatto di Covid-19 si è riunito giovedì mattina e in considerazione della crescente limitazione dell’accesso alle strutture sportive e della necessità per l’intera popolazione di seguire efficaci misure igieniche è stato deciso di sospendere le competizioni nazionali di calcio e calcetto organizzate dalla Federazione calcistica portoghese. La misura si applica dal 13 marzo ed è valida per un periodo indeterminato. La situazione causata da Covid-19 continuerà a essere monitorata dal gruppo di emergenza, che sarà in grado di rivedere – espandendo o riducendo – le misure ora implementate”.

