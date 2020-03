Notizie Calcio – Coronavirus: anche Fellaini positivo, ecco le sue parole

MILANO – I casi positività al Covid-19 sono arrivati nel mondo del calcio, in ogni squadra europea. Da Arteta, tecnico dell’Arsenal, a Paolo e Daniel Maldini, da Rugani a Gabbiadini, da Dybala ai due calciatori della Serie B tedesca. Anche Marouane Fellaini, ex centrocampista del Manchester United e oggi allo Shandong Luneng, ha rivelato di essere risultato positivo al tampone per il contagio da Coronavirus. Il belga ha scoperto, al rientro in Cina, di aver contratto il Covid-19 e ha usato il suo profilo Twitter per far chiarezza sulla suo stato di salute.

: «Cari amici, mi sono sottoposto al test per il Coronavirus e il mio test è risultato positivo. Grazie ai tifosi, allo staff medico e al club per il loro interesse e attenzione. Seguirò le cure e spero di tornare a giocare il più presto possibile. Per favore, restate al sicuro».