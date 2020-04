Notizie Calcio – Coronavirus: a rischio le coppa nazionali

MILANO – Oggi è andato in scena il vertice tra la UEFA e le 55 federazioni calcistiche affiliate ad essa. L’obiettivo era quello di trovare un’unione d’intenti, condivisa da tutti, per far ripartire i campionati attualmente fermi a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra le varie ipotesi messe sul “banco della discussione” c’è stata anche quella di sospendere definitivamente le competizioni nazionali ed i tornei ad eliminazione diretta. Come riportato da Sky Sport, nel caso dell’Italia, anche se la Coppa Italia, venisse archiviata la partecipazione alla prossima Europa League non è attualmente in discussione. Ovviamente tale rinuncia comporterebbe un calendario di partite da recuperare più snello e la possibilità di portare in fondo anche le competizioni europee.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live