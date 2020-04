Notizie Calcio – Ceferin: “Chi fa come il Belgio è fuori dalle coppe europee”

MILANO – Il presidente ha lanciato un messaggio molto chiaro. Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è intervenuto ai microfoni della ZDF e si è espresso sulla scelta che ha adottato il Belgio, cioè sospendere definitivamente il campionato e assegnare il titolo al Bruges. Ecco le sue parole.

: «I club che hanno intenzione di prendere la stessa strada del Belgio rischiano di non partecipare alla prossima competizioni europee. Ovviamente anche loro sono a rischio. Il calcio senza pubblico non è la stessa cosa ma è meglio questa soluzione che non giocare, credo che si potrà tornare in campo tra luglioe agosto».

