Notizie Calcio – Castellacci: “La priorità è il virus, non il calcio”

MILANO – Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva sulla questione Coronavirus legata al mondo del calcio. Ecco le sue parole.

: «Prima di tutto bisogna capire quali sono le priorità del paese. In questo momento bisogna focalizzare l’attenzione sul tenere sotto controllo il virus e non sulle partite che dovranno essere disputate o meno. Giocare a porte chiuse può essere una soluzione, solo se il problema resta circoscritto alle zone già interessate, potrebbe però esserci uno sviluppo, magari anche altre regione potrebbero essere colpite nei prossimi giorni. Io ovviamente spero che questo non accada. In questo caso però la Federcalcio dovrà pensare di fermare il campionato, a causa del Coronavirus. Anche i calciatori dovranno attenersi a regole ben precise».

