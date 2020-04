Notizie Calcio – Cassa integrazione per i giocatori del Sunderland

MILANO – Il Sunderland ha scelto la cassa integrazione per i suoi calciatori e lo staff tecnico della prima squadra, ma anche dell’Academy. Una scelta inevitabile a causa delle crisi economica, conseguenza dell’emergenza Coronavirus. Il club è il primo in Inghilterra ha prendere questa strada e nel comunicato ha aggiunto che non è prevista una riduzione o uno slittamento degli stipendi.

Ecco la nota ufficiale

“Garantiremo che tutti i dipendenti siano pagati per intero. Un numero limitato di membri dello staff, incluso il manager Phil Parkinson, continua a lavorare da casa. La priorità del club rimane la salute e il benessere dei suoi giocatori, dello staff, dei tifosi e della comunità locale durante questo periodo senza precedenti”.

