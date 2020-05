Notizie Calcio – Bundesliga, ecco il protocollo delle nuove regole

MILANO – La Bundesliga si appresta a tornare in campo, dopo lo stop forzato, a causa dell’emergenza Coronavirus. I calciatori però dovranno rispettare, meticolosamente, una serie di nuove regole, contenute in un protocollo, anticipato dalla Bild. Bisognerà evitare le esultanze di gruppo, applausi e abbracci, è stato invece fatta una deroga ai tocchi con i gomiti o di piedi. Per quanto riguarda le sostituzioni, invece, non ci sarà più il classico tocco con le mani tra chi entra e chi esce. Aboliti anche gli sputi. L’ingresso in campo sarà scaglionato e non ci saranno i bambini ad accompagnare gli atleti, così come non ci saranno più le strette di mano e le foto di rito. Ogni calciatore potrà restare al massimo 34-40 minuti negli spogliatoi. Gli allenatori dovranno avere le mascherine, che potranno essere tolte solo per dare indicazioni alla squadra, ma tenendo la distanza di 1,5m dalle altre persone.

